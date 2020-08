തായ്പേയ്∙ യുഎസ് ഹെൽത്ത് സര്‍വീസ് സെക്രട്ടറി അലക്സ് അസറിന്റെ തയ്‌വാൻ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ചൈനയുടെ പ്രതിഷേധം. നാലു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് യുഎസിന്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി തയ്‌വാന്റെ വ്യോമമേഖലയിൽ ചൈനീസ് ജെറ്റുകൾ നുഴുഞ്ഞുകയറിയിരുന്നു.

1979ൽ തായ്പേയിൽനിന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് നയതന്ത്ര അംഗീകാരം കൈമാറിയ ശേഷം ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന മുതിർന്ന റാങ്കിലുള്ള കാബിനറ്റ് അംഗമാണ് അസർ. തയ്‌വാനീസ് പ്രസിഡന്റ് ത്സായി ഇങ്–വെന്നുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ന‌ടത്തി മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത്. യുഎസ് – ചൈന ബന്ധം തകർന്നിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് അസറിന്റെ സന്ദർശനമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അസറിന്റെ സന്ദർശനം തയ്‌വാൻ – യുഎസ് ബന്ധത്തിനുള്ള ഊഷ്മളമായ തുടക്കമാണെന്ന് ത്സായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചൈനീസ് നയങ്ങളോടുള്ള യുഎസിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ ചതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണിതെന്ന് ചൈന ആരോപിക്കുന്നു. ത്സായി – അസർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപാണ് ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തയ്‌വാന്റെ വ്യോമമേഖല ലംഘിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഷെങ്യാങ് ജെ–11, ചെങ്ഡു ജെ–10 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് കടന്നുകയറിയതെന്ന് തയ്‌വാന്റെ വ്യോമസേന ആസ്ഥാനം അറിയിച്ചു.

English Summary: Chinese jets intrude Taiwan’s airspace as Beijing protests rare top US official’s visit to Taipei