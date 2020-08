ശിവശങ്കറുടെ ‘നിയമനങ്ങൾ’ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി; ഉന്നതപദവിക്കെന്ന് ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഐടി വകുപ്പിലെ നിയമനങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന സമിതി അധ്യക്ഷനും അംഗത്തിനും സർക്കാരിന്റെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി. ധനവകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി എസ്.അനിൽകുമാറിനും അക്കൗണ്ടന്റ് ജി.കെ.അജിത് രാജിനുമാണ് സർക്കാർ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളാണ് അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി എസ്.അനിൽകുമാറിനും അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ ജി.കെ.അജിത് രാജിനും സർക്കാർ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ്കുമാർ സിങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് എം.ശിവശങ്കറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.

സ്വർണക്കള്ളകടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഐടി ഫെലോ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടേത് അടക്കമുള്ളവരുടെ നിയമനങ്ങളും, ഇതിൽ എം.ശിവശങ്കറുടെ ഇടപെടലുമാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ സമിതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രിയെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സി ആപ്റ്റിൽ ലോട്ടറി വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 42 ലക്ഷത്തിന്റെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ 24 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിലും അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പങ്ക് ആരോപണ വിധേയമായിരുന്നു.

English Summary: Good service entry for those who probe IT recruitments