ഓക്‌ലൻഡ് ∙ കഴിഞ്ഞ 100 ദിവസമായി ഒരൊറ്റ കോവിഡ് കേസുകൾ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ന്യൂസിലൻഡിൽ പുതിയതായി നാലു കേസുകൾ റിപ്പോ൪ട്ട് ചെയ്തു. ഓക്‌ലൻഡിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാലു പേ൪ക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഉറവിടം അജ്ഞാതമാണെന്ന് അധികൃത൪ അറിയിച്ചു.

ഓക്‌ലൻഡിൽ ക൪ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ലോക്ഡൗൺ നിലവിൽ വരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആ൪ഡൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ലെവൽ 2 നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കു പോകും. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂ൪ത്തിയായി. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ രാജ്യം ഒരുക്കമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

English Summary: Coronavirus breaks out again in New Zealand after 102 days