പച്ചകുത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം: മുൻ സഹായി ഗുണ്ടാ നേതാവിനെ കൊന്നു

പുണെ ∙ കൈകളിൽ ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ പേര് പച്ചകുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഗുണ്ടാനേതാവിനെ മുൻ സഹായി ആക്രമിച്ച് കൊന്നു. അലണ്ടിയിലെ മാർക്കൽ റോഡിലെ താമസക്കാരനായ മയൂർ ഹരിദാർ മഡേക്ക് (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കവ൪ച്ച, കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മയൂ൪.

കേസിൽ മുൻ സഹായി മങ്കേഷ് ശുക്രാചാര്യ മോർ (23), റോഷൻ ഹരി സവ്ദത്കർ (21), പ്രണേഷ് ചന്ദ്രകാന്ത് ഘോർപാഡെ (22), ശുഭം ബൽറാം വാണി (22), വൈഭവ് തനാജി ധോർ (21), അമിത് സുഭാഷ് ശേഖാപുരെ (22) എന്നിവരടക്കം ഏഴ് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൂണെ-സോളാപൂർ റോഡിൽ വച്ച് ഞായറാഴ്ച പൊലീസ് സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടി.

English Summary: In dispute over a tattoo, former aide ‘kills gang leader’ in Pune