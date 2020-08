‘എംഎൽഎമാർക്ക് എന്നോടു ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം’

ജയ്പുർ ∙ പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലുമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ വീഴ്ത്തി കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് വിമത എംഎൽഎമാരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. എംഎൽഎമാർക്കു പാർട്ടി നിയോഗിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ദേഷ്യം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പരിഹരിക്കേണ്ടതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നു ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ക്ഷമിച്ചതോടെ തിരികെ എത്തുന്ന എംഎൽഎമാരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു സ്വീകരിക്കും. അവർ ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ, എന്തിനാണു പോയത്, എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണു ലഭിച്ചത്, എന്തിനാണ് എന്നോട് ദേഷ്യം എന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒപ്പംകൂട്ടി ഭരണം കൊണ്ടുപോകുന്നതു പോലെ തന്നെയാണു പാർട്ടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ദേഷ്യമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്യുന്നതും. പാർട്ടിയിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും സാഹോദര്യവും നിലനില്‍ക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സച്ചിൻ പൈലറ്റിനൊപ്പം പോയ എംഎൽഎമാർ മിക്കവരും ജയ്പുരിൽ മടങ്ങിയെത്തി. മൂന്നു സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഗെലോട്ടിനൊപ്പം അടിയുറച്ചുനിന്ന എംഎൽഎമാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്, കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിമതരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൽ കടുത്ത എതിർപ്പുള്ളതായി അറിയുന്നു. ജയ്സൽമേറിലെ ഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയിരുന്ന ഇവരെ ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത്.

ദീർഘനാൾ നൂറിലേറെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞതു ചരിത്രമാണെന്നും അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലും അടർത്തിയെടുക്കാൻ ബിജെപിക്കു സാധിച്ചില്ലെന്നും ജയ്സൽമേറിലേക്കു പുറപ്പെടും മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവർ പാർട്ടിയോട് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയവരാണ്. മതം ഉപയോഗിച്ചു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയും ആദായനികുതി വകുപ്പിനെയും സിബിഐയെയും ഉപയോഗിച്ചു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണു ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ലജ്ജയില്ലാതെയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാനായി വൃത്തികെട്ട കളികൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണെന്നും ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

