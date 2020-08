യുപിയിലെ മിടുക്കി, സ്കോളർഷിപ്പിൽ യുഎസിൽ; നാട്ടിൽ ബൈക്ക്‌ യാത്രയ്ക്കിടെ അപകടമരണം

ലക്നൗ∙ യുപിയിലെ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ ജില്ലയിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നും ഇല്ലായ്മകള്‍ക്കെതിരെ പോരാടി ഉയർന്നു വരികയും 3.83 കോടി രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി യുഎസ് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി വാർത്തകളിൽ നിറയുകയും ചെയ്ത സുദീക്ഷ ഭാട്ടി (20) ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സുദീക്ഷ യുഎസിൽ നിന്ന് ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് മരണം. മാതൃസഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കവേ രണ്ട് യുവാക്കൾ സുദീക്ഷയെ പിന്തുടർന്നുവെന്നും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും സുദീക്ഷയുടെ ബന്ധു ഓംകാർ ഭാട്ടി ആരോപിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

‘‘ബുലന്ദ്ഷഹർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ ബൈക്കിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു. സുദീക്ഷയായിരുന്നു അവരുടെ ഉന്നം. അസഭ്യ പദപ്രയോഗവും അപകടരമായ ഡ്രൈവിങ്ങും കൂടിയായപ്പോൾ ഞാൻ ബൈക്കിന്റെ വേഗത കുറച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ബൈക്ക് ഞങ്ങളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചിരുന്നു. വീണ് തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റാണ് അവൾ മരിച്ചത് ’’– സുദീക്ഷയുടെ മാതൃസഹോദരൻ സതേന്ദർ ഭാട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സുദീക്ഷയുടെ മാതൃസഹോദരന്റെ വാദം ശരിയല്ലെന്നും ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത് സുദീക്ഷയുടെ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത സഹോദരനാണെന്നും യുവാക്കൾ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് രവീന്ദ്ര കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മുന്നിൽ പോയ ബൈക്ക് പെട്ടെന്നു നിർത്തിയപ്പോൾ പിന്നാലെ സുദീക്ഷയുമായി എത്തിയ ബൈക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞതെന്നു ബുലന്ദ്‌ഷഹറിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായ അതുൽ ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. അപകടവേളയിൽ സുദീക്ഷ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ഓടിച്ച ബന്ധു നൽകിയ വിവരങ്ങളിലും സുദീക്ഷയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന സൂചനയില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ബുലന്ദ്ഷഹർ പൊലീസ് ബന്ധു സംഭവം വിവരിക്കുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തു വിട്ടു.

അതേസമയം, സുദീക്ഷയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ #JusticeforSudeekshaBhati എന്ന കാംപെയ്ൻ സജീവമായി. മിടുക്കിയായ വിദ്യാർഥിയാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിഎസ്പി നേതാവുമായ മായാവതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിയിലെ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള സുദീക്ഷ സിബിഎസ്‌ഇ പ്ലസ് ടു ഹ്യുമാനിറ്റീസ് പരീക്ഷ 98 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെയാണ് ജയിച്ചത്. ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് നൂറിൽ നൂറും ജിയോഗ്രഫിക്ക് 99 മാർക്കും നേടിയായിരുന്നു ഈ തിളക്കമാർന്ന ജയം. യുപിയിൽ ശിവ്‌നാടാർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഗ്യാൻ ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിലെ പഠനമാണ് സുദീക്ഷയെ മികവുറ്റ വിജയത്തിന് അർഹയാക്കിയത്.

ചായ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടു മകളെ തുടർന്നു പഠിപ്പിക്കാന്‍ അവളുടെ പിതാവിനു കഴിവില്ലായിരുന്നു. പിന്നാലെ യുഎസിൽ സംരംഭകത്വ കോഴ്‌സിനു 3.83 കോടി രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയതോടെ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ സുദീക്ഷ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സംരംഭകത്വപഠനത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ യുഎസിലെ ബാബ്സൺ കോളജിലായിരുന്നു സുദീക്ഷയുടെ പഠനം.

