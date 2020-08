‘സുശാന്ത് കേസിൽ മുംബൈയിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്താൽ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കേസിൽ മുംബൈയിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനീന്ദർ സിങ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ബിഹാർ സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായതാണ് മനീന്ദർ സിങ്. സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എത്തിയ ബിഹാർ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കാൻ മുംബൈ പൊലീസ് തയാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിങ്ങും മുംബൈ പൊലീസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. കേസിനുവേണ്ടി യാതൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും വികാസ് പറഞ്ഞു. പട്ന പൊലീസിന് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നു നടി റിയ ചക്രവർത്തിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ഷ്യാം ദിവൻ പറഞ്ഞു.

മുംബൈ പൊലീസിന് അന്വേഷണം കൈമാറുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതുവരെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വി പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്താനാവില്ല. ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീംകോടതിയോ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലല്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്താനാവൂയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Sushant Singh Rajput Case: FIR was Not Registered in Mumbai Due to Political Pressure, Bihar Tells SC