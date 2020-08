സുശാന്തിന്റേത് കൊലപാതകം, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കുടുംബം

മുംബൈ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് സുശാന്തിന്റെ കുടുംബം. സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നു കുടുംബം സിബിഐയ്ക്കു മൊഴി നൽകി. തെളിവുകളെല്ലാം ഇതു ചെയ്തവർ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും കേസിനെ വ്യത്യസ്തമായി സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ സത്യം പുറത്തു വരുകയുള്ളുവെന്നും സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ. സിങ് സിബിഐയോട് പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെയാണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത്. സത്യം പുറത്തു വരുകയും തന്നെ ചെയ്യും. കെ.കെ. സിങ് പറഞ്ഞു.

സുശാന്തിനെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും തളർത്തിയത് കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയാണെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ബാന്ദ്രയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ സുശാന്തിനൊപ്പം റിയ ചക്രവർത്തി താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വീടിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും റിയയ്ക്കായിരുന്നുവെന്നും സുഖമില്ലാതെ സുശാന്ത് കിടപ്പുമുറിക്കു പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വിരുന്ന് സത്കാരം നടത്തിയിരുന്നതായി സുശാന്തിന്റെ കുടുംബവും ജോലിക്കാരും ആരോപിച്ചിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും വൻതുക തട്ടിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.



സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പു‌ത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുകയാണെന്നും മാധ്യമ വിചാരണ തനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നടി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.



അതേസമയം സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ആറുപേരെ പ്രതിയാക്കി സിബിഐ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെട്ട റിയ ചക്രവർത്തി, മാനേജർ ശ്രുതി മോദി എന്നിവരുമായി സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ സിങ് നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമം പുറത്തു വിട്ടു. മുംബൈയിലെത്തി സുശാന്തിനെ കാണാൻ അവസരം ഒരുക്കമെന്നും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും വാട്സാപ് സന്ദേശത്തിൽ കെ.കെ. സിങ് ശ്രുതി മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്ത്, റിയ ചക്രവർത്തി

പിതാവ് കെ.കെ.സിങ്ങുമായി സുശാന്ത് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ലെന്ന ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം പുറത്തു വന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നടി റിയ ചക്രവർത്തിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിളിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ശിവസേനയുടെ അഭിപ്രായം പുറത്തുവന്നത്.



English Summary: Sushant Singh Rajput case: Family alleges 'murder' and not 'abetment to suicide' in statement to CBI