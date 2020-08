ബാങ്ക് മോഷണത്തിനെത്തി, ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ അബദ്ധത്തിൽകൊണ്ട് മോഷ്ടാവ് മരിച്ചു

വ‍ഡോദര∙ ബാങ്ക് മോഷണത്തിനിടെ ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ അബദ്ധത്തിൽ കഴുത്തിൽകൊണ്ട് മോഷ്ടാവ് മരിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിലാണു സംഭവം. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണു സംഭവം.

സംഗം ക്രോസ്റോഡ്സിലെ ചെറിയ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ മോഷണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു കള്ളൻ. ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രോങ് റൂം തകർക്കുന്നതിനിടെ ഇലക്ട്രിക് കട്ടറിന്റെ വൈദ്യുത ബന്ധം നിലച്ചിരുന്നു. തിരിച്ച് സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ അടുത്തെത്തി ഇത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് സ്ട്രോങ് റൂമിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കട്ടർ അബദ്ധത്തിൽ കഴുത്തിലമരുകയായിരുന്നു. മോഷ്ടാവ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മാനേജർ സ്ട്രോങ് റൂമിലെത്തിയപ്പോഴാണു മൃതദേഹം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി പരിശോധിച്ചതിലൂടെ മോഷ്ടാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനസിലാക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Thief Accidently Slashes Throat With Electric Cutter While Trying To Enter Gujarat Bank: Cops