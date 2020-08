കോവിഡ് ഭീതി: വിദേശങ്ങളിൽനിന്ന് യുഎസ് പൗരന്മാർ തിരികെയെത്തുന്നത് തടയാൻ ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച യുഎസ് പൗരനോ രാജ്യത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാരനോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു തിരികെ മടങ്ങുന്നതു താൽക്കാലികമായി തടയുന്ന പുതിയ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമം പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമവശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിർദേശം, രാജ്യത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

വിമാനത്താവളങ്ങളിലും വടക്ക്, തെക്ക് അതിർത്തികളിലുമടക്കം പുതിയ നിയമം ബാധകമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ നിയമത്തിന് എപ്പോൾ അംഗീകാരം നൽകുമെന്നോ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നോ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രതികരണം സമർപ്പിക്കാൻ ഫെഡറൽ ഏജൻസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെയും നിയമപരമായ താമസക്കാരെയും തടയുന്ന നിയമം താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും വിലക്കിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ നിയമവിദഗ്ധർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. യുഎസ് പൗരന്മാരെ അമേരിക്കയിൽനിന്ന് വിലക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് യൂണിയന്റെ ഇമിഗ്രന്റ്സ് റൈറ്റ്സ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഒമർ ജദ്വത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Trump considers banning re-entry by citizens who may have coronavirus