കോവിഡ് പരിശോധന നേരിട്ട് നടത്താം; ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമല്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താന്‍ അനുമതി. സമ്മതപത്രവും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പും നിര്‍ബന്ധം. ആര്‍ടിപിസിആര്‍, ട്രൂനാറ്റ്, സിബി നാറ്റ്, ആന്റിജന്‍ പരിശോധനകള്‍ക്കാണ് അനുമതി. ആര്‍ടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് 2750 രൂപയാണ് നിരക്ക്.

ഒരേ ജില്ലയിലും അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താം. ഒരു സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ കോപ്പി ലാബിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നൽകണം. ഏത് പരിശോധനയാണോ ലാബിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവിടെ നടത്താമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്‍ടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് 2750 രൂപയും ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് 650 രൂപയും നിശ്ചയിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.



സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച തുക മാത്രമേ സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് ഈടാക്കാനാകൂ. പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് സാമൂഹിക സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നത്.



പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദിശ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ റൂം ഐസലേഷന് സൗകര്യമുള്ളവർ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ദിശ നമ്പറിൽ വിളിക്കാമെന്നും മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.



