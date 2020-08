ഹരിഹര വർമ വധക്കേസ്‌: ആദ്യ നാലു പ്രതികൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം

കൊച്ചി∙ രത്നവ്യാപാരിയായിരുന്ന ഹരിഹര വർമയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ ആദ്യ നാലു പ്രതികൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം വിധിച്ച കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. കേസിൽ അതിവേഗ കോടതി അഞ്ചു പ്രതികൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാം പ്രതിയെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ. ഹരിപ്രസാദ്, എൻ. അനിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.



പ്രതികളായ തലശ്ശേരി എരഞ്ഞോളി മൂര്‍ക്കോത്ത് ഹൗസില്‍ എം.ജിതേഷ്, കുറ്റിയാടി കോവുമ്മള്‍ ഹൗസില്‍ അജീഷ്, തലശ്ശേരി നിര്‍മലഗിരി കൈതേരി സൂര്യഭവനില്‍ രഖില്‍, ചാലക്കുടി കുട്ടിക്കട കൈനിക്കര വീട്ടില്‍ രാഗേഷ്, എന്നിവരുടെ ശിക്ഷയാണ് ഹൈക്കോടതി ശരി വച്ചത്. അഞ്ചാം പ്രതി കൂര്‍ഗ് സിദ്ധാപുരില്‍ നെല്ലതിക്കേരി കോട്ടയ്ക്കല്‍ ഹൗസില്‍ ജോസഫിനെയാണ് വെറുതെ വിട്ടത്. ആറാം പ്രതി അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ഹരിദാസിനെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഹരിഹര വർമയുടെ ഭാര്യമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.

2012 ഡിസംബര്‍ 24ന് രാവിലെയാണ് ഹരിഹര വര്‍മ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രത്ന വ്യാപാരിയാണെന്നും രാജകുടുംബാംഗമാണെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇയാൾ കാണിച്ച രത്നങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരാണ് ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രത്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാനെത്തിയവര്‍ വിലയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ ക്ലോറോഫോം മണപ്പിച്ച്‌ ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞെന്നും ക്ലോറോഫേം അധികമായതിനാലാണ് വർമ്മ മരിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ഹരിഹര വർമയാരെന്നോ ഭൂതകാലം എന്തെന്നോ കണ്ടെത്താനാവാതെ പൊലീസ് അന്വേഷണം പൂട്ടിക്കെട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ രേഖകളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 65 മുത്ത്, 16 പവിഴം, 73 മരതകം,22 വൈഡുര്യം, 4 മാണിക്യം. 5 ഇന്ദ്രനീലം, 29 പുഷ്യരാഗം, ഇതിനു പുറമെ ക്യാറ്റ്‌സ്‌റ്റോണ്‍, എമറാള്‍ഡ് തുടങ്ങിയ രത്‌നങ്ങളാണ് വര്‍മയുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം രത്നങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെങ്കിലും പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന രത്നങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Harihara Varma Murder Case: first four accused gets Life Term