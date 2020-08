ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഗോവ ഒന്നാമത്: ആരോഗ്യമന്ത്രി

പനജി (ഗോവ)∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത് ഗോവയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശ്വജിത് റാണെ. ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 1,53,792 ടെസ്റ്റുകൾ ഗോവയിൽ നടത്തി. ഗോവയിൽ ഇതുവരെ 9,029 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'കോവിഡിനെതിരെ പരമാവധി ആളുകളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സ൪ക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിൽ 94,773 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഒന്നാമതായതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്'-റാണെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗോവയിൽ ഇതുവരെ 80 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 2,878 സജീവ കേസുകളുണ്ട്.

English Summary: Goa Tops With Highest Covid Tests Per Million Population Says Minister