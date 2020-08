പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്കിൽ യുഎസിനെയും ബ്രസീലിനെയും കടന്ന് ഇന്ത്യ; ആശങ്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരു ദിവസം കോവിഡ് ബാധിതരായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ യുഎസിനെയും ബ്രസീലിനെയും പിന്നിലാക്കിയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ലോകത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവും വ്യാപകമായ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളാണ് യുഎസും ബ്രസീലും.

കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ മാസം നാലു മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആകെയുള്ള 23% കേസുകളും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ 15 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് പത്തു വരെ (ഏഴു ദിവസം) 4,11,379 കോവി‍ഡ് കേസുകളും 6,251 മരണങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതേ കാലയളവിൽ യുഎസിൽ 3,69,575 കോവിഡ് കേസുകളും 7232 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലിൽ കേസുകൾ 3,04,535 ഉം മരണം 6,914മാണ്.

തുടർച്ചയായ നാലു ദിവസം ദിവസേന 60,000 പുതിയ രോഗികളിൽ എന്നതിൽനിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച 52,000 എന്ന കണക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കോവിഡ് രോഗികൾ 23 ലക്ഷമാണ്. 110 ദിവസങ്ങളെടടുത്താണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആദ്യ ഒരു ലക്ഷം കടന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് പത്തു ലക്ഷത്തിലേക്കെത്താൻ വെറും 59 ദിവസമാണ് വേണ്ടിവന്നത്. അടുത്ത 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 22 ലക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ട്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 76 ശതമാനമാണ്. 15.83 ലക്ഷം പേരാണ് രോഗത്തെ ചെറുത്തുതോൽപിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം മരണനിരക്കിലും വന്‍ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 1.99 ശതമാനമായി. അതേസമയം, യുഎസിനെയും ബ്രസീലിനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പത്തുലക്ഷം പേരിൽ 18,300 പേർക്ക് എന്ന തോതിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ യുഎസിലും ബ്രസീലിലും ഇത് യഥാക്രമം 1,99,803 ഉം 62,200 ഉം ആണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡേറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ‘വേൾഡോമീറ്റർ’ വെബ്സൈറ്റ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ 62,064 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ യുഎസിൽ 53,893 ഉം ബ്രസീലിൽ 49,970 ഉം കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഇത് ഇന്ത്യ – 64,399, യുഎസ് – 61,028, ബ്രസീൽ – 53,230 എന്നിങ്ങനെയും എട്ടിന് ഇന്ത്യ – 61,537, യുഎസ് – 55,318, ബ്രസീൽ– 53,139 എന്നിങ്ങനെയുമായിരുന്നു പ്രതിദിന രോഗനിരക്ക്.

ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് യുഎസും ബ്രസീലും യഥാക്രമം 53,373, 57,152 എന്നിങ്ങനെ കോവിഡ് കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 62,538 ആയിരുന്നു. ആറിനു യുഎസും ബ്രസീലും യഥാക്രമം 49,629, 51,603 എന്നിങ്ങനെയും ഇന്ത്യ 56,282 പുതിയ കേസുകളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 52,509 പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. യുഎസിൽ 49,151 ഉം ബ്രസീലിൽ 16,641 ഉം കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഇന്ത്യയിൽ 52,050 കേസുകളും യുഎസിൽ 47,183 കേസുകളും ബ്രസീലിൽ 25,800 കോവിഡ് കേസുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

English Summary: India's One-Day Covid Count More Than US, Brazil In Past 7 Days: WHO Data