കാബൂൾ ഗുരുദ്വാര സ്ഫോടനം: പിന്നിൽ മലയാളി ഭീകരനല്ലെന്ന് ഡിഎൻഎ ഫലം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാബൂളിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ മാർച്ച് 25 നുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനം നടത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘത്തിൽ കാസർകോട്ടു നിന്നുള്ള മലയാളിയില്ലെന്നു സൂചന. സ്ഫോടനം നടത്തിയ മൂന്നു ചാവേറുകളിൽ ഒരാൾ അബു ഖാലിദ് അൽ ഹിന്ദി എന്ന 21 കാരനായ കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുഹസീൻ ആണെന്ന് അഫ്ഗാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

മാർച്ച് 25 ന് കാബൂളിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെടെ 25 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിദേശരാജ്യത്ത് നടന്ന ഒരു ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ചാവേറായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ എജൻസി(എൻഐഎ) സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.



മരിച്ച ചാവേറിൽ നടത്തിയ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസി അറിയിച്ചതായി ദേശീയ അന്വേഷണ എജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഐഎസ് പിന്തുണയോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസൻ പ്രൊവിൻസ്(ഐഎസ്കെപി) ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.



കാബൂളിൽ നടന്ന ഗുരുദ്വാര ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ( ഫയൽ ചിത്രം)

സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ ഭീകരസംഘടന പുറത്തുവിട്ട അക്രമികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ ഒരാള്‍ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഹ്സിൻ ആണെന്ന സംശയം ഉടലെടുത്തത്. 2016ലാണ് ഐഎസിൽ ചേരാനായി ഇയാള്‍ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടന്നത്.



ഐഎസ് ബന്ധം ഉയർത്തി ‘ഇന്ത്യയെ പഴിചാരൽ’



29 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിലെ ജലാലാബാദ് ജയിൽ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലും മലയാളി ഭീകരനുണ്ടെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. 2016 ൽ ഐഎസിൽ ചേരാനായി മുഹ്സിനൊപ്പം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പോയ സംഘത്തിലെ കല്ലുകെട്ടിയപുരയിൽ ഇജാസാണ് ജലാലാബാദ് ജയിലിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് സൂചന.



അതേസമയം, ജലാലാബാദ് സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ അഫ്ഗാനിലെ ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പാകാം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. താലിബാൻ സഖ്യകക്ഷിയായ ഹഖാനി വിഭാഗം അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനും യുഎസ് നേത‌ൃ നാറ്റോ സംഘത്തിനുമെതിരെ ഒരുപോലെ ഒളിപ്പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഭീകരസംഘടനയാണ്.



പാക്ക് പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലിബാൻ, ഹഖാനി വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ഇവർ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഐഎസ് ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവിടുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. പാക്കിസ്ഥാനു മേൽ പഴി വരാതെ അഫ്ഗാനിൽ നടക്കുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ബന്ധം ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയെന്ന ദ്വിമുഖ തന്ത്രമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



English Summary: Kabul Gurudwara bomber was not from kasargod reveals DNA