'കമലാ, എനിക്ക് നിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണണം എന്നറിയിച്ചാൽ, അടുത്ത ദിവസം അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും'

'കമലാ എനിക്ക് നിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണണം എന്നറിയിച്ചാൽ, അടുത്ത ദിവസം അവൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും, അത്രയേറെ സ്നേഹമാണ് അവൾക്ക് ഞങ്ങളോട്.’– പറയുന്നത് കമല ഹാരിസിന്റെ മാതൃസഹോദരി ഡോ. സരള ഗോപാലൻ.



അമേരിക്കയുടെ ഭരണതലപ്പത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വനിതയെന്ന ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കമല ഹാരിസിന്റെ ഇന്ത്യൻ 'ചരിത്ര'വും വാ൪ത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ വഴി ആഫ്രിക്കൻ വേരുകളുമുള്ള കമലയുടെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങ് ചെന്നൈയിലും.



ഡൽഹിയിൽനിന്ന്‌ ഹോം സയൻസിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം സ്കോളർഷിപ്പുമായി ഉന്നത പഠനത്തിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയതാണ് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ കമലയുടെ അമ്മ ഡോ. ശ്യാമള ഗോപാലൻ. അച്ഛൻ ഡോ. ഡോണൾഡ് ഹാരിസ് ജമൈക്കയിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി.

കമലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാ൪ഥിത്വം അറിഞ്ഞതു മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബവും ആവേശഭരിതരാണ്. പുല൪ച്ചെ നാലുമണിക്ക് വിവരം അറിഞ്ഞതു മുതൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആഘോഷത്തിലാണെന്ന് സരള ഗോപാലൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സ്വത്വത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കമലയെന്നും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് തന്നോടും സഹോദരി മായയോടും അമ്മ പറയുമായിരുന്നുവെന്നും 2009ൽ കലിഫോർണിയ അറ്റോർണി ജനറലിനായുള്ള തന്റെ പ്രചാരണത്തിനിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കമല വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിലൊരാൾ മുത്തച്ഛൻ പി.വി. ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അഴിമതിക്കെതിരെ എങ്ങനെ പോരാടണം എന്നതിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ആ സംഭാഷണങ്ങളാണ്, ഉത്തരവാദിത്തബോധവും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തുന്ന നേതാവാകാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതെന്നും കമല പറയുന്നു.

English Summary: Relatives about Kamala Harris and her Indian roots