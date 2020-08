തിരുവനന്തപുരം∙ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിനിടെ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.



English Summary: likely rainfall in some districts