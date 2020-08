ഓക്‌ലന്‍ഡ്∙ നൂറ് ദിവസത്തെ ഫലപ്രദമായ ചെറുത്തുനില്‍പിനു ശേഷം വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ കടന്നുവരവില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ന്യൂസിലന്‍ഡ് അധികൃതര്‍.

മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം ഓക്‌ലന്‍ഡിലെ ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നാല് പേര്‍ക്കാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഏതോ വസ്തുവില്‍ നിന്നാവാം വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അധികൃതര്‍. കുടുംബത്തിലെ രോഗബാധിതനായ ഒരാള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. 102 ദിവസമായി പ്രാദേശികമായി രോഗവ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാലയളവില്‍ കുടുംബം വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചത്.



ശീതീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വൈറസ് ഏറെ സമയം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉല്‍പ്പന്നത്തിലൂടെയാവാം വീണ്ടും വൈറസ് എത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് അധികൃതര്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശീതീകരിച്ച കടല്‍വിഭവത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയെന്നു ചൈന സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഓക്‌ലന്‍ഡ് കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പേര്‍ക്കാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ ഇവര്‍ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെയാള്‍ ജോലി സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനിയിലെ മൂന്നു പേര്‍ക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

വീണ്ടും വൈറസ് ബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓക്‌ലന്‍ഡില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആര്‍ഡന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലും യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഓക്‌ലന്‍ഡില്‍നിന്ന് ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ പലായനം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം എന്ന വാര്‍ത്ത പരന്നതോടെ ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി സംഭരിക്കാന്‍ കടകളില്‍ എത്തിയതോടെ തിരക്കേറി. പലയിടത്തും അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

