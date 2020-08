തിരുവനന്തപുരം∙പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ 20-ാം സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 24നു വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്നതിനു ഗവര്‍ണറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇടുക്കി രാജമലയിലെ പെട്ടിമുടിയില്‍ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു.

പെട്ടിമുടിയില്‍ മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവിനുള്ള തുകയും അനുവദിച്ചു. വിമാനാപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കു പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവിനുള്ള തുകയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരണ്ടി തുക 30 കോടിയില്‍ നിന്നും 100 കോടിയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.



കിന്‍ഫ്രയുടെ കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോറിഡോര്‍ പദ്ധതിക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ 1800 ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു സ്പെഷല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ യൂണിറ്റും സ്പെഷല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ യൂണിറ്റും താല്‍കാലികമായി രൂപീകരിക്കും. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല കിന്‍ഫ്രക്കാണ്.



പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ബോണസ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാര്‍രേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ നല്‍കിയ ബോണസ് തുകയില്‍ അധികരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് അംഗീകരിച്ചത്. നെടുമ്പാശേരി, കരിപ്പൂര്‍ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നും ആഭ്യന്തര സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങള്‍ക്കും ഏവിയേഷന്‍ ടര്‍ബയിന്‍ ഫ്യൂവലിൻമേലുള്ള നികുതി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു ശതമാനമാക്കി, 10 വര്‍ഷത്തേക്കു കുറയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.



English Summary: Niyamasabha meeting may be held on August 24