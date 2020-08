‘ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനായി ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യട്ടെ’; പ്രാർഥിച്ച് പ്രണബിന്റെ മകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ (84) ഓർമകൾ പങ്കിട്ടും പ്രാർഥിച്ചും മകളും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശർമിഷ്ഠ മുഖർജി. തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതിനെത്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനു അടിയന്തര മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടുമുൻപ് കോവിഡും സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രണബ് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു കഴിയുന്നതെന്നാണ് ആശുപത്രി ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നത്.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 8 എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരുന്നു. അന്നാണ് അച്ഛനു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്‌ന ലഭിച്ചത്. കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഓഗസ്റ്റ് 10ന് അദ്ദേഹം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. അദ്ദേഹത്തിനായി ഏറ്റവും മികച്ചതു ദൈവം ചെയ്യട്ടെ. സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഏവരുടെയും ആശങ്കകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ആത്മാർഥമായി നന്ദി പറയുന്നു’– ശർമിഷ്ഠ മുഖർജി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പ്രണബിനു ഭാരതരത്ന സമ്മാനിച്ച ചടങ്ങിൽ, ‘നമ്മുടെ കാലത്തെ മികച്ച രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ’ എന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രണബിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ശർമിഷ്ഠയുമായി സംസാരിച്ചു. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ആശുപത്രിയിലെത്തി. പ്രണബിന്റെ സ്വദേശമായ ബംഗാളിലെ ബിർഭം ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 72 മണിക്കൂർ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



