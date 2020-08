മറക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, മുന്നോട്ടു പോവുക, ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനായി: ഗെലോട്ട്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ നടന്ന വിമതകലാപം ശമിച്ചതിനു പിന്നാലെ തന്റെയൊപ്പംനിന്ന എംഎൽഎമാരെ പ്രശംസിച്ചും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ‌ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ സച്ചിനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണു വിമതപ്രശ്നം ഒഴിഞ്ഞത്. പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണു ഗെലോട്ട് തന്നെ പിന്തുണക്കുന്നവരെ നേരിട്ടെത്തി കണ്ടത്.

‘എം‌എൽ‌എമാർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന രീതിയും അവർ ഒരു മാസത്തോളം ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിച്ചതുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. രാഷ്ട്രത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ജനങ്ങളെയും സേവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചിലപ്പോൾ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. മറക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, മുന്നോട്ടുപോവുക.’– ജയ്സാൽമറിലെ ഹോട്ടലിൽ കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി ഗെലോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.



നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം. അത് ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ്. നൂറിലധികം എം‌എൽ‌എമാർ എന്റെ കൂടെ നിന്നു. അതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പോരാട്ടം. കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും നടപ്പാക്കിയതു രാജസ്ഥാനിലും നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടും.– ഗെലോട്ട് വിശദീകരിച്ചു.



മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു മാസം നീണ്ട കലാപം ഉപേക്ഷിച്ച സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞദിവസമാണു ജയ്പുരിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ഗെലോട്ടും പൈലറ്റും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ലെന്നും പരസ്പരം കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. വിമതപ്പോരിൽ പൈലറ്റിന് ഉപമുഖ്യന്ത്രി സ്ഥാനവും പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.



