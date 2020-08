പകയുടെ ‘വെടിക്കല’ സൂക്ഷിച്ച് അരനൂറ്റാണ്ട്; വെടിവച്ചയാളെ പിടിച്ച് പൊലീസ് ഓഫിസർ

അരനൂറ്റാണ്ടോളമായിട്ടും മായാത്ത പകയുടെ വെടിക്കല സൂക്ഷിച്ച പൊലീസ് ഓഫിസർ. ആ വെടിയൊച്ചയുടെ ഓർമയും വേദനയുമാണു വിരമിച്ചിട്ടും ഡാരിൽ സിൻക്വാന്റ എന്ന പൊലീസുകാരനെ നിതാന്ത അന്വേഷകനാക്കിയത്. 21–ാം വയസ്സിൽ തനിക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തയാളെ അയാൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പല ഒളിച്ചുകളികൾ‌ക്കും വേഷംമാറലിനും ശേഷം, അൻപതോളം വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രതി പിടിയിലാവുക തന്നെ ചെയ്തു; എത്ര മൂടിവച്ചാലും ഒരുനാൾ സത്യം പുറത്തുവരും എന്നോർമിപ്പിച്ച്.

വെടിവച്ച അക്രമി ഉടനെ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ജയിലിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ പല പേരിൽ, പല വേഷത്തിലായിരുന്നു അക്രമിയുടെ ജീവിതം. നിയമത്തിന്റെയും ശിക്ഷയുടെയും നീരാളിക്കൈകളിൽ കുടുങ്ങിയതേ ഇല്ല. പിടിയിലായപ്പോഴെല്ലാം അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തടവുചാടി പൊലീസിനെ കബളിപ്പിച്ചു. യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ കൊളറാഡോയിലെ ഡെൻവർ കൗണ്ടിയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഡാരിൽ സിൻക്വാന്റ. 1971‌ൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയാണ് സിൻക്വാന്റയ്ക്കു വെടിയേറ്റത്.



വെടിവച്ചയാളുടെ മുഖം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറന്നില്ല. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് ലൂയിസ് അർച്ചുലെറ്റ എന്നയാൾ. 1974ൽ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അന്നുമുതൽ അയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൗത്യം വ്യക്തിപരമായി സിൻക്വാന്റ ഏറ്റെടുത്തു. അർച്ചുലേറ്റ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അയാളുടെ ബന്ധങ്ങളെ തേടിപ്പിടിച്ചും പല നമ്പരുകളിൽ വിളിച്ചും സിൻക്വാന്റ വർഷങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ചു. 1980കളിൽ, കലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ജോസിൽ അർച്ചുലേറ്റ ഉണ്ടെന്നു സൂചന കിട്ടി. അപ്പോഴേക്കും ‘അമേരിക്കയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ്’ എന്ന ടിവി ഷോയിൽ പോലും അർച്ചുലേറ്റയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറിയിരുന്നു.



∙ തുമ്പുമായി അജ്ഞാത ഫോൺകോൾ



ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 24ന് ഒരു അജ്ഞാത കോൾ സിൻക്വാന്റയെ തേടിയെത്തി. ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം: പേര് റമൺ മോണ്ടോയ. സിൻക്വാന്റയെ വെടിവച്ചയാൾ ആ പേരിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നു വിളിച്ചയാൾ വിശ്വസിച്ചു. ന്യൂ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയുടെ തലസ്ഥാനമായ സാന്താ ഫെയിൽ നിന്ന് 25 മൈൽ വടക്ക് എസ്പാനോളയിലെ വിലാസവും കൈമാറി. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് 2011ൽ മോണ്ടോയയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.



അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ തലപ്പടങ്ങൾ സിൻക്വാന്റ തിരഞ്ഞു. ഒരു മഗ് ഷോട്ട് ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ സിൻക്വാന്റയിലെ പൊലീസുകാരൻ ഉണർന്നു. തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് വെടിവച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞ അതേയാൾ. തന്റെ സംശയങ്ങളും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും സിൻക്വാന്റ എസ്‌പാനോള പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായും എഫ്ബിഐയുമായും പങ്കുവച്ചു. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മോണ്ടോയെ അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാൾ മറ്റൊരു പേരിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്; ലാറി പുസാറ്റേരി (77).



∙ മോശം മനുഷ്യനെപ്പോലെ അയാൾ



റമൺ മോണ്ടോയ എന്ന അപരനാമത്തിൽ 40 വർഷമായി അർച്ചുലേറ്റ ഇവിടെ ജീവിച്ചതായി എഫ്ബിഐ പറഞ്ഞു. എസ്പാനോളയിലെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെയാണു താമസിച്ചിരുന്നത്. സമീപവാസികളിലാർക്കും അർച്ചുലേറ്റ എന്ന മോണ്ടോയയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നെന്നു ദ് സാന്താ ഫെ ന്യൂ മെക്സിക്കൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



‘ഒരു ഹോബി പോലെയാണ് പ്രതിയെ തേടിയുള്ള ജീവിതയാത്രയെന്നു ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുമായിരുന്നു. അയാളെന്നെ വെടിവച്ചു, അയാൾ അപകടകാരിയാണ്, ജയിലിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെവിടെയോ ഉള്ളതായി തോന്നി. ഇതു വലിയ ഭീഷണിയാണ് എന്നാണു തോന്നിയിരുന്നത്’– അർച്ചുലേറ്റയുടെ പിന്നാലെയുള്ള നടത്തത്തെ 72 കാരനായ സിൻക്വാന്റ വ്യക്തമാക്കി. 1971 ഒക്ടോബർ 2നാണ് സിൻക്വാന്റയും അർച്ചുലെറ്റയും മുഖാമുഖം വന്നത്.



രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി ഒരു കാറിലാണ് അർച്ചുലേറ്റയെ അന്നത്തെ റൂക്കി ഓഫിസറായ സിൻക്വാന്റ കണ്ടത്. മോശം മനുഷ്യനെപ്പോലെയായിരുന്നു അയാളുടെ പെരുമാറ്റം. അതിന് അഞ്ചുമാസം മുമ്പ് കവർച്ച, മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വയ്ക്കൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അർച്ചുലേറ്റ. എന്നാൽ കലിഫോർണിയ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കറക്‌ഷൻസ് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡമ്മികളെ പുതപ്പിന്റെയും തലയിണകളുടെയും രൂപത്തിൽ കിടക്കയിലിട്ട ശേഷമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടൽ എന്നാണ് എഫ്ബിഐയുടെ സത്യവാങ്മൂലം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആർച്ചുലേറ്റയെ സിൻക്വാന്റ നേരിട്ടത്.



തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ചോദിക്കുകയും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഐഡി ചോദിച്ച് അർച്ചുലേറ്റയുടെ കാറിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്കാണു നടന്നത്. ഇതിനിടെ അരയിൽനിന്ന് അർച്ചുലേറ്റ തോക്കെടുത്തു. ഉന്തുംതള്ളും നടക്കുന്നതിനിടെ സിൻക്വാന്റയെ വയറ്റിൽ വെടിവച്ച് അർച്ചുലേറ്റ കാറോടിച്ചു പോയി. ‘അക്കാലത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു, കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാവുന്ന റേഡിയോകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സഹായത്തിനായി ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കാൻ കാർ വരെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങേണ്ടി വന്നു.’– സിൻക്വാന്റ പറഞ്ഞു.



∙ ഹോളിവുഡ് സിനിമ പോലെ രക്ഷപ്പെടൽ



അർച്ചുലേറ്റ കൊളറാഡോയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും എഫ്ബിഐ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇയാൾ വീണ്ടും പൊലീസ് വലയിലായി. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ കേസിൽ മെക്സിക്കോയിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അന്വേഷണത്തിൽ യുഎസിൽ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള വാറണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനസ്സിലാക്കി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തി 14 വർഷം വരെ തടവിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി.

ജയിൽച്ചാട്ടത്തിനു പക്ഷേ പിന്നെയും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ജയിലിലായി 17 മാസത്തിനുശേഷം, കൊളറാഡോ പ്യൂബ്ലോയിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് സഹതടവുകാരൻ സിഡ്നി റിലേയ്‌ക്കൊപ്പം അർച്ചുലേറ്റ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി തേടിയ ഇവർ പലവട്ടം പോയി വന്ന് വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്തു. പൊലീസ് അയഞ്ഞെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്കു പോയ ഇരുവരും പിന്നെ തിരിച്ചെത്തിയില്ല.



തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള സെഡാനിൽ കയറിയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും രക്ഷപ്പെടൽ. ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളതു പോലെയായിരുന്നു ഈ രക്ഷപ്പെടലെന്നാണു സിൻക്വാന്റ പറയുന്നത്. നാലാം ദിവസം റിലിയെ പിടികൂടി. എന്നാൽ അർച്ചുലേറ്റയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രാദേശിക, സംസ്ഥാന അധികാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഫെഡറൽ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടി.



∙ നേരറിയാൻ, കുടുക്കാൻ എഫ്ബിഐ



സിൻക്വാന്റ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നു ജൂണിൽ അർച്ചുലേറ്റയുടെ മുൻ ഭാര്യയെയും മകനെയും എഫ്ബിഐ ഏജന്റുമാർ അഭിമുഖം നടത്തി. റമൺ മോണ്ടോയ എന്നയാൾ അർച്ചുലേറ്റ തന്നെയാണെന്ന് ഇവരുടെ മൊഴികളിൽനിന്നു മനസ്സിലായി. 1978ലെ വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററിലെ അർച്ചുലേറ്റയുടെ ചിത്രം അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മോണ്ടോയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണിതെന്ന് ഇരുവരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തന്റെ യഥാർഥ പേര് പുസാറ്റേരി ആണെന്നും വാണ്ട‍ഡ് പട്ടികയിലുള്ള ആളാണെന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും മകൻ മരിയോ മോണ്ടോയ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതു വഴിത്തിരിവായി. ‘ദ് ബ്ലൂ ചാമിലിയൻ: ദ് ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സൂപ്പർകോപ്പ്’ എന്ന പുസ്തകമെഴുതി പ്രശസ്തനായ സിൻക്വാന്റ, അർച്ചുലേറ്റയെ തേടി നടന്നതിന്റെ പേരിൽ കയ്യടി നേടുന്നെങ്കിലും കരിയറിൽ വിവാദങ്ങളൊഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നില്ല. സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ കുടുക്കാൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച് 17 കേസുകൾ ചുമത്തി 1989ൽ സിൻക്വാന്റയെയും മറ്റൊരാളെയും ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.



രണ്ടു കേസുകളിൽ സിൻക്വാന്റ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ മലിനമാണെന്നും അസത്യമാണെന്നും ആയിരുന്നു സിൻക്വാന്റയുടെ പ്രതികരണം. ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം അധികം വൈകാതെ സിൻക്വാന്റ ജോലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. സ്വന്തമായി സ്വകാര്യ അന്വേഷണ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം, തന്നെ വെടിവച്ച അക്രമിച്ച പിടികൂടാനായും ഏറെ സമയം ചെലവാക്കി.



‘ഇത് പൂർത്തിയാകാത്ത ബിസിനസ് പോലെയാണ്, പൊലീസുകാരും കൊള്ളക്കാരും. അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു ഫലപ്രദമാണെന്നു തോന്നിയിരുന്നു. ഞാനതു ചെയ്തു, വിജയിച്ചു’– സിൻക്വാന്റ പറഞ്ഞു. എഫ്ബിഐ ഇടപെടലിനു പിന്നാലെ അർച്ചുലേറ്റ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. അദ്ദേഹത്തെ കൊളറാഡോയിൽ സംസ്ഥാന കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു. നീണ്ടകാലത്തെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിനു സിൻക്വാന്റ അർധവിരാമമിട്ടു, ഇനിയും അർച്ചുലേറ്റ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിടിക്കാനുള്ള അന്വേഷണവലയുടെ കെട്ടുമുറുക്കിയ ശേഷം.

English Summary: Retired Police Officer Tracks Down Escapee Who Shot Him Almost 50 Years Ago