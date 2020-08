ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിൽ യൂണിടെക്കിന്റെ പങ്ക് ദുരൂഹം: ഷിബു ബേബി ജോൺ

കൊല്ലം∙ ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വിവാദ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ യൂണിടെക് എന്ന കമ്പനിയുടെ പങ്ക് ദുരൂഹമാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. 13 കോടിയ്ക്കാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷനുള്ളത്. എന്നാൽ റെഡ് ക്രസൻ്റ് 20 കോടി നൽകി. ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനു പുറമെ ഇതിലെങ്ങും പരാമർശിക്കാത്ത നാലര കോടിയുടെ ആശുപത്രി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും രണ്ട് കോടിയിൽപരം രൂപ എവിടെ പോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു



ഈ രണ്ട് കോടി കൂടി കൊണ്ട് പുതിയതായി 35 പേർക്കെങ്കിലും വീട് നൽകാമായിരുന്നു. മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഈ സ്ഥലം ലൈഫ് മിഷന് കൈമാറിയിട്ട് ലൈഫ് മിഷനാണോ റെഡ് ക്രസൻ്റിന് കൈമാറിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റി നേരിട്ട് കൈമാറിയെങ്കിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയും റെഡ് ക്രസൻ്റുമായി എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഐടി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വർക്കുകൾ യൂണിടെക് എന്ന കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സർക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വർക്കും യുണിടെക്കിന് ലഭിച്ചത് വിചിത്രമായ കാര്യമാണ്. ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്ത ടോറസിന്റെ വർക്കും യുണിടെക്കിനായിരുന്നു.



2016 ൽ മാത്രം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇത്രയധികം തുകയുടെ വർക്കുകൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുവെന്നത് അതിശയകരമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് ജനം മനസിലാക്കും.



നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി 2019 ജൂണിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ വർക്കുകളിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകിയ വർക്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബാധ്യസ്ഥതയില്ലെയെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ ചോദിച്ചു.



