സുശാന്തിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ ‘രാഷ്ട്രീയം’: ബിഹാർ പൊലീസ്

മുംബൈ / പട്ന ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. സുശാന്തിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിഹാര്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗുപ്തേശ്വർ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഇത്തരം വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയപരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുശാന്തിൽനിന്ന് ആരോ പണം തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുശാന്ത് വിവാഹിതനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനാണ് കേസുകൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്നും ഗുപ്തേശ്വർ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ 14നാണ് സുശാന്തിനെ മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പിന്നീട് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ സുഹൃത്തും കാമുകിയുമായിരുന്ന റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം പിന്നീട് രംഗത്തെത്തി. റിയ സുശാന്തിനെ സാമ്പത്തികമായി ചതിച്ചുവെന്നും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. ഈ ആരോപണത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ബിഹാർ പൊലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

