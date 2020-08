‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്റർ’; ലേയിൽ വ്യോമസേന സജ്ജം

ബെംഗളൂരു ∙ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ) നിർമിച്ച രണ്ട് ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ (എൽ‌സി‌എച്ച്) ലേ സെക്ടറിൽ വിന്യസിച്ചു. അതിർത്തിയിൽ വ്യോമസേനയുടെ ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഹ്രസ്വസമയത്തെ അറിയിപ്പിലാണു ഹെലികോപ്റ്റർ തയാറാക്കിയതെന്ന് എച്ച്എഎൽ അറിയിച്ചു.

‘ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ പ്രത്യേകവും സവിശേഷവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എച്ച്‌എഎൽ രൂപകൽപന ചെയ്തു വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററാണിത്. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് നയത്തിൽ എച്ച്‌എ‌എല്ലിന്റെ നിർണായക പങ്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണിത്.’– എച്ച്‌എ‌എൽ സി‌എം‌ഡി ആർ.മാധവൻ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഹെലിപാഡുകളിലൊന്നിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ലാൻഡിങ് പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചതാണെന്നും എച്ച്എഎൽ വ്യക്തമാക്കി.



അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യതയാർന്ന ആയുധങ്ങളും ഉള്ള ശക്തമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൽസിഎച്ച്. പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലയിലും (എ‌ഒ‌ആർ) ഉയരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും മതിയായ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാനാകും. ചൂടുള്ളതും ഉയരം കൂടിയതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമാണ്. വ്യോമസേനയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനും ആകെ 160 എൽ‌സി‌എച്ചാണ് ആവശ്യം. ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിഎസി) ആദ്യഘട്ടമായി 15 എൽസിഎച്ച് വാങ്ങാനുള്ള നിർദേശം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Two Light Combat Helicopters produced by HAL deployed for operations at Leh