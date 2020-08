‘ബൈക്ക് ഓടിച്ചത് അമ്മാവനല്ല, ആൺകുട്ടി; ലക്ഷ്യം സുദീക്ഷയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പണം’

ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ (യുപി) ∙ ഇല്ലായ്മകള്‍ക്കെതിരെ പോരാടി ഉയർന്നു വരികയും 3.83 കോടി രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി യുഎസിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടി താരമാവുകയും ചെയ്ത സുദീക്ഷ ഭാട്ടി (20) ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിലെത്തിയ സുദീക്ഷ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ അപകടത്തിലാണു മരിച്ചത്.

മാതൃസഹോദരനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കവേ രണ്ടു യുവാക്കൾ സുദീക്ഷയെ പിന്തുടർന്നുവെന്നും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും സുദീക്ഷയുടെ ബന്ധു ഓംകാർ ഭാട്ടി ആരോപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ബുലന്ദ്ഷഹര്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണവും തുടങ്ങി. കുടുംബം വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ചെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതിനു തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



സുദീക്ഷയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണോ നടന്നതെന്നതു സംശയമുള്ളതായി പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചു. രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് 98 ശതമാനം മാർക്കോടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ബുലന്ദ്‌ഷഹർ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സുദീക്ഷ, യുഎസ് മാസച്ചുസെറ്റ്സിലെ പ്രശസ്തമായ ബാബ്‌സൻ കോളജിൽ ഫുൾ സ്‌കോളർഷിപ്പ് നേടി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചുരുക്കം പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇവർ.



പറയപ്പെടുന്ന കഥയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്നു പൊലീസ് വാദിക്കുന്നു. ബൈക്ക് ഓടിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയാണ്, അല്ലാതെ അമ്മാവനല്ല. വലിയ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന സുദീക്ഷയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പണത്തെക്കുറിച്ചു ചിലർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത്, സുദീക്ഷയുടെ അമ്മാവൻ സതേന്ദ്ര ഭാട്ടി, മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ദാദ്രിയിലായിരുന്നു.

ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ചുവന്ന ടി-ഷർട്ടിട്ട രണ്ടുപേർ ബൈക്കിൽ വരുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. പൊലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു നുണ 50 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ സത്യം പോലെ തോന്നിയേക്കും. ആരും സുദീക്ഷയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല.– പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്തോഷ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.

