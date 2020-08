വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് എതിരാളി ജോ ബൈഡൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഏഷ്യൻ– അമേരിക്കൻ വംശജ കമല ഹാരിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വിമർശനവുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‌ഡ് ട്രംപ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി സ്ത്രീയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു ചില പുരുഷന്മാർക്ക് അപമാനമായി തോന്നുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.

‘അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്കു മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. ഇതിലൂടെ പുരുഷന്മാർ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെന്നു ചിലർ പറയും. മറ്റു ചിലർ ഇതു നല്ലതാണെന്നും പറയും,.’– ഫോക്സ് സ്പോർട്സ് റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി മൈക്ക് പെൻസിനെ പ്രശംസിച്ച ട്രംപ്, ആളുകൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞുവച്ചു.



രാജ്യം പോലെതന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന സർക്കാരും വേണമെന്നു നിലപാടെടുത്ത ബൈഡൻ, പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഒരു വനിതയ്ക്കു ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവില്‍ കലിഫോര്‍ണിയയിലെ സെനറ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കമല ഹാരിസ്. 2008ൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സാറാ പാലിൻ, 1984ൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ജെറാൾഡിൻ ഫെറാരോ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥികളായി നാമനിർദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Men May Be "Insulted" By Joe Biden Picking Woman As Vice President: Trump