വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമം ടിക്ടോക്കിന് യുഎസിൽ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ആപ് പ്ലേസ്റ്റോറിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടിക്ടോക് വഴി പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും യുഎസിൽ നിയമവിരുദ്ധമായേക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് രേഖയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ ഉപയോക്താക്കൾ നടത്തുന്ന പർച്ചേസുകളിൽ (In-app Purchase) നിന്നും ആപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് പ്രധാനമായും ടിക്ടോക് വഴി വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ആപ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ വരുമാനം നിലയ്ക്കും.

ലക്ഷക്കണക്കിനു ഫോളോവേഴ്സുള്ള ക്രിയേറ്റർമാർക്കു സ്പോൺസർഷിപ് വഴിയാണ് ടിക്ടോക്കിൽ പണം നേടാനുള്ള അവസരം. ടിവിയിൽ പരസ്യം നൽകുന്നതുപോലെ പല ബ്രാൻഡുകളും ടിക്ടോക് വിഡിയോകൾക്കിടെ തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നം പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ക്രിയേറ്റർമാർക്കു പണം നൽകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വൻ വരുമാനം നേടുന്നതിനും ടിക്ടോക് നിരോധനം തടയിടും. ടിക്ടോക് ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായിരുന്നു യുഎസ്, നിലവിൽ എട്ടു കോടി സജീവ ഉപയോക്താക്കളുമുണ്ട്.

ടിക്ടോക്കുമായോ ഉടമസ്ഥരായ ചൈനീസ് കമ്പനിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനു നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് ടിക്ടോക് നിരോധനത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ടിക്ടോക്കുമായോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലുമായോ ഇടപാട് നടത്തുന്നതും നിരോധിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യസുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ടിക്ടോക്കിനും ഉടമകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് യുഎസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഉപയോക്താക്കളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ടിക്ടോക് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡേറ്റ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു ലഭ്യമാണ്. ഇതു ദേശസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണ്.’– എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബൈറ്റ് ഡാൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടിക്ടോക്കിന്റെ യുഎസിലെ ആസ്ഥാനം സതേൺ കലിഫോർണിയയിലാണ്. പൗരന്മാരുടെയും ഫെഡ‍റൽ ജീവനക്കാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതോടെ ഇവരെ ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്യാനും കോർപ്പറേറ്റ് തലത്തിലുള്ള ചാരവൃത്തിക്കും ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നും യുഎസ് ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

