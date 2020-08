കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. കൊച്ചിയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ കോടതിയാണ് വിധി പറയൽ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.



English Summary: The verdict on Swapna Suresh's bail application postponed to tomorrow