ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞു; മുംബൈയിൽ സവാള വില കിലോയ്ക്ക് 1 രൂപ

മുംബൈ∙ സവാളയ്ക്കു മൊത്തവ്യാപാര വില കിലോഗ്രാമിന് 1 രൂപ. നവിമുംബൈയിലെ എപിഎംസി മൊത്ത വിപണിയിലാണ് വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സവാളയുടെ വില കുത്തനെ താഴ്ന്നത്. ഉൽപന്ന വരവു കൂടിയതും ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതുമാണ് വില കുത്തനെ താഴാൻ കാരണം.

സൂക്ഷിച്ചുവച്ച് നശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിൽക്കുന്നതെന്നു വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. ഇടത്തരം സവാളയ്ക്ക് 5 മുതൽ 7 രൂപയും വലിയ ഇനത്തിന് 8 മുതൽ 10 രൂപയുമാണു മൊത്തവില. അതേസമയം, ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ വില കുറച്ചിട്ടില്ല. കിലോഗ്രാമിന് 20 മുതൽ 30 രൂപ വരെയാണ് മുംബൈയിലെ ചില്ലറവില.



