ബെംഗളൂരു സംഘർഷം: യുപിയിലെ പോലെ നഷ്ടം പ്രതിഷേധക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

ബെംഗളൂരു∙ ബെഗളൂരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയ സംഘർഷം ആസൂത്രിതമെന്ന് കർണാടക മന്ത്രി സി.ടി. രവി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അരങ്ങേറിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊതു നഷ്ടം സമരക്കാരിൽ നിന്നു ഈടാക്കിയതു പോലെ ബെംഗളൂരുവിലും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ബെംഗളൂരുവിലെ സംഘർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പൊലീസ് വിശദീകരിണം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വാക്‌പോരുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.‘സംഘർഷം ആസൂത്രിതമാണ്. പെട്രോൾ ബോംബുകളും കല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. മുന്നൂറോളം വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ചിലരെ സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പോലെ കലാപകാരികളിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കും’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പുലികേശി നഗർ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ അഖണ്ഡ ശ്രീനിവാസ് മൂർത്തിയുടെ ബന്ധു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്വേഷ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരിലാണ് നഗരത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎയുടെ വസതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടിരുന്നു.



കലാപത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ 3 പേർ മരിച്ചു. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ നൂറിലധികം പേർ അറസ്റ്റിലായി. പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിട്ട അഖണ്ഡ ശ്രീനിവാസ് മൂർത്തിയുടെ ബന്ധുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.



English Summary : Will Do Asset Recovery Like UP: Karnataka Minister After Bengaluru Clash