കോട്ടയം∙ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ജലന്തർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കല്‍ ഇന്ന് കോട്ടയം അഡീഷനല്‍ സെഷൻസ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകും. കുറ്റപത്രം വായിപ്പിച്ച് കേള്‍പ്പിക്കും. ആറു വകുപ്പുകളാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയിരം പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തില്‍ മൂന്ന് ബിഷപ്പുമാരും 11 വൈദികരും 24 കന്യാസ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പടെ 84 സാക്ഷികളാണുള്ളത്.



English Summary: Bishop Franco Mulakkal will appear in court today