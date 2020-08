മുംബൈ∙ നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ചൈനീസ് ആപ് ടിക്ടോക്കിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് കമ്പനി ഉടമകളായ ബൈറ്റ് ഡാൻസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി ടെക്‌ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിലയൻസുമായുള്ള സഹകരണം ടിക്ടോക്കിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരുകമ്പനികളും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥീകരിച്ചില്ല.



ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹലോ ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന രോഹൻ മിശ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്പനി വിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അവസാന ജീവശ്വാസത്തിനായി ബൈറ്റ്ഡാൻസ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും വാർത്തയാകുന്നത്.



യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി ധാരണയിലെത്താനും ബൈറ്റ്ഡാൻസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായ യുഎസിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കൈ പിടിക്കാനുള്ള ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ ആദ്യശ്രമം പാളിയിരുന്നു. ടിക്ടോക്കിന്റെ യുഎസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നീക്കം. എന്നാൽ കമ്പനി ഓഹരിയുടെ ഒരു വിഹിതം നൽകണമെന്ന ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ കടുംപിടിത്തം ചർച്ച വഴിമുട്ടാൻ കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.



ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ഇന്ത്യയിലെ ടിക്‌ടോകിന്റെ അവകാശവും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനു കൈമാറാന്‍ തയാറാണെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയാണ് ടിക്‌ടോകിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാര്‍ക്കറ്റ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റോ റിലയൻസോ വാങ്ങിയാല്‍ ചൈനീസ് ആപ് എന്ന പഴി പരിപൂര്‍ണ്ണമായും നീങ്ങും.



അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തല്‍, ഇതിന് ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കില്ലെന്നു ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് പറയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റോ, റിലയന്‍സ് ജിയോയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയോ ടിക്ടോക് വാങ്ങാൻ മുന്നോട്ടുവന്നാൽ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ആപ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് നല്‍കും. ലാഭവിഹിതമായിരിക്കും കമ്പനി ചോദിക്കുക.



English Summary: TikTok’s ByteDance reportedly in talks with Reliance for investment