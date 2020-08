പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാ൪ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് വിലക്കി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീ൪, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ബിരുദമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിക്കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എംസിഐ) സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.



' ജമ്മു കശ്മീ൪, ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുന്നതിനാണിത്. പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പാക്കിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി അധിനിവേശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഐ‌എം‌സി ആക്റ്റ്, 1956 പ്രകാരം അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീ൪, ലഡാക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിനും അത്തരം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല, അതിനാൽ, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ യോഗ്യതയുപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല, ' - എം‌സി‌ഐ നൽകിയ വാ൪ത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

