എച്ച് -1 ബി വീസ ഉടമകൾക്ക് നിബന്ധനകളോടെ തിരികെയെത്താമെന്ന് യുഎസ്

‌വാഷിംഗ്ടൺ∙ എച്ച് -1 ബി വീസാ ചട്ടത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. നിരോധനത്തിന് മുൻപ് വീസ ഉടമകൾ ചെയ്ത അതേ ജോലികളിലേക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വീസ അനുവദിക്കൂ. നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അതേ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവ൪ക്കാണ് പ്രവേശനം.



സാധുവായ വീസ ഉള്ളവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ആശ്രിതരെ അനുവദിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വൈസറി അറിയിച്ചു. ഭാര്യാ, ഭർത്താക്കന്മാരെയും കുട്ടികൾക്കും ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാം.

ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ, സീനിയർ ലെവൽ മാനേജർമാർ, എച്ച് -1 ബി വീസ കൈവശമുള്ള മറ്റു തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ യാത്രയും യുഎസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം മൂലം തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയ൪ന്നതിനാൽ എച്ച് -1 ബി, എൽ 1 വിസകളുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെ വർഷാവസാനം വരെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ജൂൺ 22 ന് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഈ നിയമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള യുഎസ് കമ്പനികൾ വീസാ നിരോധനത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: US Allows H-1B Visa Holders To Return For Same Jobs They Did Before Ban