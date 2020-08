ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ സത്യസന്ധരായ നികുതിദായകരെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേദി ഒരുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. ‘സുതാര്യമായ നികുതി സമർപ്പണം – സത്യസന്ധർക്ക് ആദരം’ എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നികുതി സംവിധാനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, നികുതിദായകരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

English Summary: PM Modi to launch another major direct tax reform to benefit taxpayers