ശ്രീനഗർ∙ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷാ ഫൈസൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായി സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടത്. ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് (ജെകെപിഎം) പ്രസി‍ഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.



കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഷാ ഫൈസൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷപദവിയിലെത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഞായറാഴ്ച ഫൈസൽ നൽകിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.സിവില്‍ സർവീസിലേക്ക് മടങ്ങുവാനാണ് ഷാ ഫൈസല്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടക്കുന്നതായി ഷാ ഫൈസൽ മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

സർവീസിലേക്കുള്ള മടക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് അജിത് ഡോവലുമായി സംസാരിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഫൈസൽ ഷാ തയാറായില്ല. ഒരു മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഫൈസലിന്റെ മറുപടി.



2010ലെ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാമനായിരുന്നു 37കാരനായ ഷാ ഫൈസൽ. കശ്മീരിലെ തുടർച്ചയായ കൊലപാതകങ്ങളിലും മുസ്‌ലിം ജനതയോടുള്ള വിവേചനത്തിനും പ്രതിഷേധിച്ച് 2019 ജനുവരിയിലാണ് ഫൈസൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഐഎഎസ് പദവി രാജിവച്ച് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യത്തിലല്ല താനെന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഷാ ഫൈസൽ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



