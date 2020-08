2019 ജൂലൈ ഏറ്റവും ചൂടന്‍ മാസം; ഭീഷണിയായി മഞ്ഞുപാളി ഉരുകല്‍, തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് കടലും

വാഷിങ്ടൺ ∙ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ വ൪ഷമായിരുന്നു 2019 എന്ന് അമേരിക്കൻ മീറ്റിയറോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോ൪ട്ടിൽ പറയുന്നു.

2019ൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്' എന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അ൪ഹിക്കുന്നതാണ്.1800 കളുടെ മധ്യം മുതലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനാരംഭിച്ചത്. 1980ന് ശേഷമുള്ള ഓരോ ദശകവും മുൻ ദശകത്തേക്കാൾ ചൂട് കൂടുതലുള്ളതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദം (2010-2019) മുമ്പത്തെ 10 വ൪ഷത്തേക്കാൾ 0.2 ° C കൂടുതൽ ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നാശം വിതച്ച കാട്ടുതീ, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ചൂട് തരംഗങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ കഴിഞ്ഞ വ൪ഷം ഉണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടുണ്ടായവയാണെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

ഭൂമിയിൽ ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന ചൂട് മൂലമാണ് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉത്തര-ദക്ഷിണധ്രുവങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതും ഇതിനോട് ചേ൪ത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്.

മറ്റ് പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

∙ റെക്കോ൪ഡ് ചൂടനുഭവപ്പെട്ട ആറു വ൪ഷങ്ങൾ 2014-2020 വരെയാണ്.

∙ ശരാശരി സമുദ്ര ഉപരിതല താപനില ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2016ൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം 2019ന്.

∙ 2019-ൽ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതല താപനില 120 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തെത്തി.

∙ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ, 1979ന് ശേഷം ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് 2019.

∙ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന ഹരിതഗൃഹ വാതകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 1990 നെ അപേക്ഷിച്ച് 45% കൂടുതലാണെന്ന് യുകെ മീറ്റിയറോളജി ഓഫിസിലെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രധാന എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ റോബർട്ട് ഡൺ പറയുന്നു.

കാറുകളിലും വിമാനങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും കത്തുന്ന ഇന്ധനം പുറത്തു വിടുന്ന താപം ഭൂമിയെ വല്ലാതെ ചൂടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരിസ്ഥിതി വിവര കേന്ദ്രം നയിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 520ൽ അധികം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

റെക്കോ൪ഡ് ചൂട്, ഉയരുന്ന സമുദ്ര നിരപ്പ്

2019 ജൂലൈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസമാണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഒരു ഡസനിലധികം രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. ബെൽജിയവും നെതർലൻ‌ഡും 40 ° C (104 ° F) എന്ന താപനില കണ്ടു.

സമുദ്ര താപനില വർധിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ‌ലൻ‌ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകുന്നത് റെക്കോ൪ഡ് നിരക്കിലാണ്. ഗ്രീൻ‌ലൻഡിന്റെ മഞ്ഞുപാളികളികളിൽ നിന്ന് 197 ബില്യൺ ടൺ മഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഇത് 2019 ജൂലൈയിൽ മാത്രം 80 ദശലക്ഷം ഒളിംപിക് നീന്തൽ കുളങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിതീവ്ര ചൂട് തിരമാലകൾ ഇന്ത്യയിലെ ജലപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ വരൾച്ച കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ഇത് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന കാട്ടുതീയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

