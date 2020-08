കാസർകോട്∙ ബളാല്‍ അരിയങ്കല്ലിലെ ആന്‍മേരിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരൻ ആൽബിൻ ബെന്നി (22) അറസ്റ്റിൽ. ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്നുള്ള വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് അരിയങ്കല്ലിലെ ഓലിക്കൽ ബെന്നിയുടെ മകൾ ആൻമേരി (16) കഴിഞ്ഞ 5നാണ് മരിച്ചത്. പിതാവ് ബെന്നിയും മാതാവ് ബെസിയും അവശനിലയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്.

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി എം പി വിനോദ് കുമാർ ,വെള്ളരിക്കുണ്ട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രേംസദൻ, എസ് ഐ ശ്രീദാസ്‌ പുത്തൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് . ആൽബിൽ ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. മാതാപിതാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് വിവരം. കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി സ്വൈര്യജീവിതത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Youth killed sister, planned to kill parents too in Kasargod