ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത മകൾക്കുമുന്നിൽ അമ്മയെ കൊന്ന് മുൻകാമുകൻ

ടെല്ലഹസി (ഫ്ലോറിഡ)∙ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന കുട്ടിക്കു മുന്നിൽ അമ്മയെ വെടിയുതിർത്തു കൊന്ന് മുൻകാമുകൻ. യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഇന്ത്യൻടൗണിലാണ് സംഭവം. കുട്ടിയുടെ അമ്മ മാരിബൽ റൊസാഡോ മൊറേൽസിനെ (32) മുൻ കാമുകൻ ഡോണൾഡ് ജെ. വില്യംസ് (27) ആണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 8നായിരുന്നു സംഭവം.

മകളായ 10 വയസ്സുകാരി സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്മയും മുൻ കാമുകനും തമ്മിൽ ചൂടേറിയ വാഗ്വാദം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ അധ്യാപികയും ഇതു കേട്ടു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടി തന്റെ കൈകൾ ചെവിയിൽ ചേർത്തു അടച്ചുപിടിക്കുന്നതാണ് അധ്യാപിക കണ്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ക്രീൻ ഇരുണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.

മാരിബലും ഡോണൾഡും തമ്മിലുണ്ടായ വാഗ്വാദം കൈവിട്ടുപോകുകയായിരുന്നു. നിരവധിത്തവണ ഡോണൾഡ് വെടിയുതിർത്തു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മാരിബൽ മരണമടഞ്ഞു. ഡോണൾഡിനെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽത്തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊലപാതകക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മാരിബലിന്റെ മറ്റു മൂന്നു കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളായ രണ്ടു കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൊരാളാണ് പൊലീസിന്റെ നമ്പരായ 911ൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്. മാരിബലും ഡോണൾഡും ഒരുവർഷം മുൻപ് പിരിഞ്ഞതാണ്. നേരത്തേയും ഇയാൾക്കെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കേസെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: 10-Year-old Saw Mother's Killing While In Zoom Class