ഭഗൽപുർ ∙ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്ന് ഡോക്ടറെ ‘സംരക്ഷിക്കാൻ’ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ബിഹാറിലെ ഭഗൽപുരിൽ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കുമാർ ഗൗരവിനാണ് സുരക്ഷ.



രോഗബാധിതരുടെ ബന്ധുക്കൾ‌ മാസ്കുകൾ പോലും ധരിക്കാതെ രോഗികൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി കോവിഡ് വാർഡുകളിലും ഐസിയുവിലും അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതും ചുറ്റിനടക്കുന്നതും പതിവാണ്. തടഞ്ഞാൽ അവർ രോഷാകുലരാകും. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം രോഗിക്കു നൽകാനും അവർക്കൊപ്പം ഇരിക്കാനുമാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. പക്ഷേ ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാലും വഴങ്ങാറില്ല. ‌ഒരിക്കൽ ഡോ. കുമാർ ഗൗരവ് ഐസിയുവിലായിരുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ഭാര്യയോട് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അപ്പോൾ മടങ്ങിയെങ്കിലും മറ്റൊരു വാതിൽ വഴി വീണ്ടും അകത്തു കയറി.

ഏപ്രിലിൽ ബിഹാറിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായപ്പോൾ കോവിഡ് ചികിൽസാ കേന്ദ്രമാക്കിയ നാല് ആശുപത്രികളിലൊന്നാണ് ഭഗൽപുരിലേത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പല ഡോക്ടർമാർക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും മറ്റു ചിലർ ജോലി ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ ഡോ. കുമാർ ഗൗരവിനെ ഭഗൽപുരിലേക്കു മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹം ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭഗൽപുർ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നുള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട്. ഐസിയുവിലെ 37 കിടക്കകളിലും രോഗികളുണ്ട്. അത്യാഹിത ചികിൽസാ സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരാശുപത്രി 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയായതിനാൽ മറ്റു രോഗികളും ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്. ഇവർക്കും ചികിത്സ നൽകണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റു രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും അടക്കം രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണമാകാം.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ജില്ലയിലെ കേസുകൾ ഉയരുകയാണ്. മുൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 87,000 കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളും 465 മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Armed Guards For The Last Doctor Standing At This Bihar COVID Hospital