ന്യൂഡൽഹി∙ അവസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോളജുകള്‍ തുറക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. ഡിഗ്രി അവസാന വർഷ പരീക്ഷ പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കിയ യുജിസി സർക്കുലർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയും യുജിസിയുടേയും മറുപടി തേടി നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു.

English Summary: Colleges can be open for final year examinations