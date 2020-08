കരിപ്പൂർ സന്ദർശനം; മുഖ്യമന്ത്രിയും 7 മന്ത്രിമാരും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കരിപ്പൂർ വിമാനദുരന്ത പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയും അവലോകനയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും ഏഴു മന്ത്രിമാരും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയി. മലപ്പുറം കലക്ടർക്കും പൊലീസ് മേധാവിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹര്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരായ കെ.കെ.ശൈലജ, എ.സി.മൊയ്തീൻ, ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെ.ടി.ജലീൽ, ഇ.പി.ജയരാജൻ, വി.എസ്.സുനില്‍കുമാർ, കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽപോയത്. സ്പീക്കറും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എ.സി.മൊയ്തീന്റെ ആന്റിജൻ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ്. മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തും.

മുഖ്യമന്ത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സഹകരണ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. മറ്റു ജില്ലകളിലും സമാനമായ ക്രമീകരണം വരുത്തും. പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു മന്ത്രിമാരായ വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേരത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചപ്പോൾ ഓൺലൈന്‍വഴിയാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ക്ലിഫ്ഹൗസിലിരുന്നും മന്ത്രിമാർ വീടുകളിലിരുന്നും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ ഫയൽ സംവിധാനമുള്ളതിനാൽ ഫയൽനോട്ടത്തിനും പ്രശ്നമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിദിന വാർത്താസമ്മേളനം ഇനിയൊരറിയിപ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. കരിപ്പൂർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും തുടർന്ന് നടന്ന യോഗങ്ങളിലും കലക്ടറുൾപ്പടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നതിനെത്തുടർന്നാണിത്.



English Summary: CM Pinarayi Vijayan and 7 Ministers in Self Quarantine