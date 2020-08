അടയ്ക്ക മതി, കള്ളനെ വേണ്ട; പരാതിക്കാരൻ പിൻവാങ്ങി: പറ്റില്ലെന്നു എസ്പി

കോഴിക്കോട്∙ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അടയ്ക്കാ കള്ളനെ പരാതിക്കാരന്‍ പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ കോഴിക്കോട് വടകര റൂറല്‍ എസ്പി അത്തോളി പൊലീസിനോട് നിര്‍ബന്ധമായും കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. പൂളപ്പൊയില്‍ സ്വദേശി സനിലിനെ വിട്ടയച്ച പൊലീസ് തന്നെ വൈകിട്ടോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ചാക്ക് അടയ്ക്ക രാത്രിയിലാണ് കവര്‍ന്നത്. പിന്നാലെ പൊലീസില്‍ പരാതിയും നല്‍കി. വൈകാതെ കള്ളനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് രസകരമായ സംഭവമുണ്ടായത്



അടയ്ക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതിക്ക് പിന്നാലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം വിപുലമാക്കി. പരാതിക്കാരന്റെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള സനിലിന്റെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തൊണ്ടിമുതല്‍ കണ്ടെത്തിയതോടെ കവര്‍ച്ചക്കാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം തിരികെ കിട്ടിയാല്‍ മതിയെന്ന് പരാതിക്കാരന്‍ അറിയിച്ചതിനാല്‍ കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ പൊലീസെത്തി.



പതിമൂവായിരം രൂപയിലധികം വില വരുന്ന അടയ്ക്ക ഉടമയ്ക്ക് നല്‍കി സനിലിനെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ വടകര റൂറല്‍ എസ്പി ഡോ.എ.ശ്രീനിവാസ് അത്തോളി സിഐയോട് കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് കേസെടുത്ത് തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. പിന്നാലെ വന്‍ പൊലീസ് സംഘം പരാതിക്കാരന്റെ വീട്ടിലെത്തി വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്തു.



സനിലിനോട് വൈകിട്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരന്‍ പിന്‍വാങ്ങിയാലും കവര്‍ച്ചയുണ്ടായി എന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. കേസെടുക്കാതെ വിട്ടയക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടാക്കുമെന്നും എസ്പി അറിയിച്ചു. നിര്‍ദേശം അതേ മട്ടില്‍ നടപ്പാക്കിയ പൊലീസ് സമവായം മറന്ന് അറസ്റ്റ് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. പരാതിക്കാരന്റെ മാത്രം താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി പിടികൂടിയ ആളെ വിട്ടയച്ചത് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.



