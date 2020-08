മംഗളൂരു ∙ മംഗളൂരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുമായും കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുമായും ചർച്ച നടത്തി വരികയാണെന്ന് മംഗളൂരു സർവകലാശാല വൈസ്ചാൻസലർ ഡോ. പി.എസ്.യദപാദിത്തായ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ മംഗളൂരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവർക്കെല്ലാം മംഗളൂരുവിലെത്തി പരീക്ഷ എഴുതുക പ്രായോഗികമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തു പരീക്ഷ എഴുതാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്.



2019-20 അധ്യയന വർഷത്തെ അവസാന വർഷ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 30 വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് 14 ദിവസം മുമ്പ് മംഗളൂരുവിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ മംഗളൂരു സർവകലാശാലയിലെ ഹോസ്റ്റൽ കോവിഡ്-19 പരിചരണ കേന്ദ്രമാണ്. ഇതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല.



ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തു പരീക്ഷ എഴുതാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്- വിസി വ്യക്തമാക്കി.



