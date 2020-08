റിയയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ വന്‍ ഇടപാടുകളില്ല; ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് ഇഡി

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിയ ചക്രവർത്തിക്ക് വലിയ തോതിൽ പണം കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് സൂചന. ഇരുവരും തമ്മിലുളള സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻതോതിലുള്ള ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. സുശാന്തിന്റെ കോട്ടക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ഇക്കാലയളവിൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.



എന്നാൽ, റിയയുടെയോ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പണം എത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പണം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. റിയയ്ക്കും സുശാന്തിനും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. സുശാന്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് റിയയും കുടുംബാംഗങ്ങളും 15 കോടിയോളം രൂപ സ്വന്തമാക്കിയെന്നായിരുന്നു നടന്റെ പിതാവിന്റെ ആരോപണം. റിയയുടെ വരുമാനവും നിക്ഷേപവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് റിയയെ ഇഡി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

സിബിഐ ആവശ്യവുമായി പിതാവ് വീണ്ടും

സുശാന്ത് സിങ് കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് നടന്റെ അച്ഛൻ കെ.െക. സിങ്. മുംബൈയിൽ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണരേഖകളെല്ലാം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറാൻ മുംബൈ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കെ.കെ. സിങ് അഭ്യർഥിച്ചു. തനിക്കെതിരെ ബിഹാറിലുള്ള കേസ് മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് റിയ ചക്രവർത്തി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ എല്ലാ കക്ഷികളോടും പറയാനുളള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണത്തിൽ മുംബൈ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ, അന്വേഷണത്തിനു പട്നയിൽ നിന്നെത്തിയ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം. മുംബൈ പൊലീസ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിന് അടിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അവർ സിബിഐ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, കുറ്റകൃത്യം നടന്നതു തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ അല്ലെന്നിരിക്കെ ബിഹാറിന് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ, കേസ് സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറാനോ അധികാരമില്ലെന്ന് റിയ ചക്രവർത്തി വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാർ സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണം നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഉത്തരവിലൂടെ അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറാനാകില്ല. അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ല. എന്നാൽ, ചട്ടപ്രകാരമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ നിയമവിരുദ്ധമാണ് - റിയ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു.

സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് നിയമവിരുദ്ധം: സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

സുശാന്ത് സിങ് കേസ് സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. നടന്റെ കുടുംബവുമടക്കം എല്ലാവരും അൽപം സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും മുംബൈ പൊലീസിന് കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. മുംബൈയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എഫ്ഐആർ പട്നയിലാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ബിഹാർ സർക്കാരാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അപകട മരണത്തിനു കേസെടുത്ത മുംബൈ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ – സഞ്ജയ് റാവുത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല. മൊസാദ്, കെജിബി തുടങ്ങി ഏത് ഏജൻസിയെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ. മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. മുംബൈ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, നടപടികൾ പാലിക്കാതെ സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തതിലെ അപാകതകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

