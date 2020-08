പമ്പ ത്രിവേണി മണൽ നീക്കം: ചെന്നിത്തലയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള ക്ലെയ്സ് ആന്റ് സെറാമിക് പ്രോഡക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ.

2005ലെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് മണൽനീക്കാൻ പത്തനംതിട്ട കലക്ടർ അനുമതി നൽകിയതെന്നു വിജിലൻസ് വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പമ്പാനദിയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കു പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നദിയുടെ ജലസംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രളയ സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് മണൽ നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

മണൽ നീക്കാൻ കേരള ക്ലെയ്സ് ആന്റ് സെറാമിക് പ്രോഡക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കലക്ടറുടെ നടപടിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ജൂൺ 6നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയത്.

English Summary : Pamba Triveni sand issue : No enquiry is needed over Opposition leader's complaint, says Kerala government