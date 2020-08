ശ്രീനഗറിൽ ഭീകരാക്രമണം; 2 പൊലീസുകാർക്ക് വീരമൃത്യു; ഒരാൾക്ക് പരുക്ക്

ശ്രീനഗർ∙ നൗഗാമില്‍ പൊലീസ് സംഘത്തിനു നേരെ ഭീകരര്‍ നടത്തിയ വെടിവയ്പില്‍ രണ്ടു പൊലീസുകാർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റ പൊലീസുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

715 ഐആർപി 20 ബറ്റാലിയനിലെ ഇഷ്ഫാക്ക് അയ്യൂബ്, 307 ഐആർപി 20 ബറ്റാലിയനിലെ ഫയാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഇരുവരും മരിച്ചത്. സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫിനാണ് പരുക്കേറ്റത്.

ജയ്ഷെ ഇ മുഹമ്മദാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് ഐജി വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. പ്രദേശത്ത് പരിശോധന തുടങ്ങിയതായി കശ്മീർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

