തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസിന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നതു സ്വേച്ഛാധിപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് വി.ഡി. സതീശന്‍ എംഎൽഎ. രോഗം വരണമെന്നില്ല, രോഗം സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരുടെയും സംഭാഷണ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനു ചോർത്തിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ആർക്കാണു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രേതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English Summary: VD Satheeshan on allowing Police to monitor call records of COVID-19 patients