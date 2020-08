ബെയ്ജിങ്∙ ശീതീകരിച്ച ആഹാര സാധനങ്ങളിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ചൈനയിലെ രണ്ടു നഗരങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിശദീകരണവുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രംഗത്തെത്തിയത്. ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അവരിൽനിന്നാകാം വൈറസ് ഇവയിൽ എത്തിയതെന്നും കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈറോളജിസ്റ്റ് അംഗേല റാസ്മുസെൻ പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണ സാധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോ കഴിക്കുന്നതിനോ കോവിഡുമായി ബന്ധമില്ല. ഒരാളിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് തുമ്മൽ, ചുമ, സംസാരം, ശ്വസിക്കൽ എന്നിവയിൽ കൂടി മാത്രമേ വൈറസ് പടരുകയുള്ളൂവെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ചൈനയിലെ രണ്ടു നഗരങ്ങളിൽ ശീതീകരിച്ച ആഹാരം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കാർഗോയിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ബ്രസീലിൽനിന്ന് ഷെൻസെന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ശീതീകരിച്ച ചിക്കൻ വിങ്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിലും ഇക്വഡോറിയന്‍ ചെമ്മീനിന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുനിന്നും ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളിലാണ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ബ്രസീലിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഴി, പന്നി കയറ്റുമതിക്കാരായ അറോറയുടെ പ്ലാന്റിൽനിന്നാണ് കാർഗോ എത്തിയതെന്ന് ഷെൻസെൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്നതിനിടെ കൊറോണ വൈറസ് വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പടരുന്നതും ആഹാരശൃംഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതും ആശങ്ക പരത്തുന്നുണ്ട്. ന്യൂസീലൻഡിൽ മൂന്നുമാസത്തിനിടെയുള്ള ആദ്യ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇത് ചരക്കുനീക്കത്തിൽനിന്ന് വന്നതാണോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണവും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

മൈനസ് 20 ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ടു വർഷം വരെ കൊറോണ വൈറസ് നിലനിൽക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശീതീകരിച്ച ആഹാരത്തിലൂടെ വൈറസ് പകരുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തെയോ ശീതീകരിച്ച ആഹാരസാധനങ്ങളെയോ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടിയന്തരവിഭാഗം തലവൻ മൈക്ക് റയാന്‍ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു.

ചൈനയുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെ അറോറ രംഗത്തെത്തി. ചൈനീസ് അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി തങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയോ വിവരം അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊറോണ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും തങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാരത്തിലൂടെ വൈറസ് പടരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബ്രസീലിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ മന്ത്രാലയം ചൈനീസ് അധികൃതരോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

വൈറസ് കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കാർഗോയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ എല്ലാവരെയും ഷെൻസെൻ അധികൃതർ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി. ഇവരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എവിടെ വച്ചാണ് ശീതീകരിച്ച ചിക്കനിൽ വൈറസ് കയറിക്കൂടിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇറച്ചി, സീഫുഡ് എന്നിവയില്‍നിന്ന് വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലെടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

